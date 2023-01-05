لاعب الداخلية يتحدث عن "لحظات الخوف" خلال مباراة الزمالك بسبب الفار

القاهرة - سامية سيد - كشف سمير فكري، لاعب فريق الداخلية، عن كواليس احتساب هدفه في نادي الزمالك، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وكانت المباراة قد توقفت لمراجعة صحة هدف لاعب الداخلية للتأكد من صحته، وقال فكري في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "الحمد لله على النقطة، كنا نتمنى الفوز، كانت النقاط ستفرق معنا، كنا أفضل من الزمالك، والزمالك حالفه التوفيق في الكرة الأخيرة، والحمد لله على النقطة والأداء".

وأضاف: "سجلت هدف في الزمالك في مباراة اليوم، وفي الموسم الماضي سجلت هدفاً أخر في الزمالك في الكأس، وقت مراجعة الفار كنت أشعر بالخوف أن يكون رشيد شارك في اللعبة ولكن الحمد لله لم يشارك".

وواصل: "رضا شحاتة يطالبنا بالفوز في كل مباراة، لا نلعب على التعادل، وذلك لتحسين أوضاعنا، ونركز على اللقاء القادم أمام البنك الأهلي"، وأكمل: "الموسم الماضي سجلت 12 هدفاً وبعد فضل ربنا كنت سبب في تصعيد فريقي، وتلقيت عدة عروض، النادي المصري دائماً يتحدث معي من الموسم الماضي، ولكن الداخلية تمسك ببقائي ولكن لم أتلق عرضا رسميا حتى الآن، وبعدما أحدد مصيري مع الفريق في نهاية الموسم سأحدد مصير العروض". واختتم: "هذا آخر موسم في عقدي مع الداخلية وأتمنى اللعب لنادٍ جماهيري".