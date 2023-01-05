شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 5 / 1 / 2023 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 5 / 1 / 2023 مباريتان ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث أستضاف الزمالك نظيره الداخلية و التقى الأهلى مع إنبى.

الأهلي يؤمن قمة الدوري بثنائية أفشة وديانج في إنبي

حافظ فريق الأهلي على قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثميناً على إنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصري.

الزمالك يتعادل مع الداخلية ويفقد النقطة الخامسة على التوالي