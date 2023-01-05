شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم خالد عبدالفتاح من سموحة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الأهلي رسمياً عن أول صفقاته خلال انتقالات يناير الشتوية التي إنطلقت في الأول من يناير الجاري.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن انضمام خالد عبدالفتاح، لاعب سموحة إلى صفوف الأهلي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة بنية الشراء ، وسوف ينضم اللاعب لتدريبات الفريق ابتداءً من غدٍ بعد إنهاء كافة الإجراءات الإدارية مع ناديه.



الاهلي يعلن