رضا شحاتة: حزين لفقدان الثلاث نقاط أمام الزمالك وسعيد بأداء اللاعبين

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا شحاتة المدير الفني لفريق الداخلية، أنه يشعر بالسعادة والحزن في نفس الوقت عقب تعادل فريقه مع نادي الزمالك بهدف لمثله في الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة.

وقال رضا شحاتة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: حزين وسعيد، كنت قريب جداً من الثلاث نقاط لذلك أشعر بالحزن، ولكن اللاعبين نفذوا التعليمات بنسبة 95% وهذا أمر جيد، عندنا فرص وفريق كبير، بعض اللاعبين لم يطبقوا التعليمات على أكمل وجه في الدقائق الأخيرة لذلك استقبلنا هدف، ولكن أشكرهم على أدائهم في مباراة اليوم، واجهنا فريق كبير لديه حلول فردية.

أضاف: عندما تكون النتيجة تعادل سلبي يتم تنفيذ التعليمات بشكل أكبر، ولكن عندما يتم تسجيل هدف يحاول اللاعبين الحفاظ على الهدف لذلك يتراجع الأداء، ليس لدينا انسجام بالشكل الكبير، كنا نحتاج الثلاث نقاط ولكن أشكر اللاعبين على الأداء.

واصل: لنكون منطقيين، أغلب مبارياتنا مع الفرق الكبيرة نحاول أن نكون ند فيها، كل المباريات الماضية قدمنا أداء جيد، عامل التوفيق حالفنا بشكل كبير، وأكثر ما يهمني أن اللاعبين نفذوا التعليمات، ونعمل في حدود إمكانياتنا.

واختتم: سنتعاقد مع اللاعبين الذين يناسبون طريقتنا وشغلنا، ولن نختار لاعبين لم يشاركوا من قبل في الدوري الممتاز، وليس لدي تعليقات على التحكيم، لو عدنا بالزمن مفيش حاجة هتتعاد.