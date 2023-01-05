شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف : الإجهاد سبب خسارة إنبى أمام الاهلى وكنا نستحق ركلة الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طلعت يوسف المدير الفني لفريق إنبي أن فريقه أستحق ركلة جزاء أمام الأهلي معلقاً" كان لدينا ركلة جزاء صحيحة في بداية المباراة لم تُحتسَب، هذا لا يقلل من قيمة محمود البنا حكم اللقاء ولكن لو استدعته تقنية الفيديو فهذا لوجود شيء الذراع كان خارج إطار الجسد، والكرة لم ترتد من جسمه، لكن ذلك كان تقدير الحكم الذي نسير عليه".

وأوضح طلعت يوسف خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلا " لو احتُسبَت ركلة الجزاء كانت ستغير مسار المباراة، لكنها ليست السبب في خسارتنا لعبنا 3 مباريات في 9 أيام وليس لدي في قائمتي لاعبين كافين لعمل المداورة لدرجة أنني دفعت بنفس التشكيل الذي واجه الاتحاد منذ 48 ساعة و منذ قدومي إلى إنبي لم أعمل مع اللاعبين في الملعب، كل عملي نظري، لا أستطيع العمل، توليت المهمة قبل مباراة الداخلية بـ 48 ساعة، وبدأت في حفظ أسماء اللاعبين في مباراة الاتحاد يجب تدعيم الفريق في يناير بـ 4 أو 5 لاعبين " .

وأشار طلعت يوسف قائلا " فريقي كان ملتزمًا تكتيكيًا لمدة 60 دقيقة، لكن في النصف ساعة الأخيرة ظهر الإجهاد أجريت 3 تغييرات دفعة واحدة على غير عادتي، لكن هذا مؤشر إلى معاناة اللاعبين بدنيًا و كنت سأخرج قفة بين الشوطين، لكني قلت له سأعطيك 10 دقائق أخرى لآخذ كل ما لديك قفة ماكانش قادر يشيل رجله أو يقفز، عانى بدنيا للغاية ولذلك أخرجته".

وأختتم طلعت يوسف قائلا "علي فوزي كا مصابًا منذ 12 يومًا لم يبدأ التدرب معي إلا منذ يومين ولهذا لم يكن يشارك، كما أن أحمد عيد يظهر بشكل جيد في المباريات الماضية واليوم أيضًا وأخرجت أحمد عيد بسبب الإجهاد، كما أردت إشراك فوزي ليحصل على حساسية المباريات".

وحافظ فريق الأهلي على قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثميناً على إنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصري.

سجل ثنائية الأهلي ، محمد مجدي أفشة وديانج في الدقيقتين 59 و77 ، وبهذا الفوز يواصل الأهلي الانتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على بيراميدز بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة ، فيما توقف رصيد إنبي عند 10 نقاط من 12 مباراة أيضاً، ويبقي في المركز الرابع عشر.