محمد نجيب يحصل على جائزة رجل مباراة الزمالك والداخلية

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد نجيب مدافع فريق الداخلية على جائزة رجل مواجهة فريقه أمام الزمالك والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليفقد النقطة الخامسة على التوالي بعد الخسارة أمام أسوان في الجولة الماضية.

جاء هدف الداخلية في الدقيقة 26 من زمن اللقاء، عن طريق سمير فكري، حيث بدأت الهجمة من تمريرة اللاعب أحمد سيد عبد النبي من منتصف الملعب جهة اليمين، وصلت للاعب سمير فكري داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة لتمر من بين قدمي الحارس عواد لداخل الشباك، بينما تمكن محمد عبد الفني من احراز التعادل في الدقيقة 90+6 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 25 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق 7 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى خسارة، وسجل لاعبيه 22 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط بعدما لعب 12 مباراة حقق فوز وحيد و6 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا.