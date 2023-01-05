شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: القتال حتى الدقيقة الأخيرة هو الأمر الإيجابي الوحيد للاعبي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، أن القتال حتى الدقيقة الأخيرة وإحراز هدف قبل نهاية اللقاء، هو الأمر الإيجابي الوحيد الذي يحسب للاعبي الفريق الأبيض بعد تعادلهم مع الداخلية في مباراة الجولة 12 والتي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال حازم إمام عبر قناة أون تايم سبورت: هل لو الزمالك فاز اليوم كانت الجماهير ستكون سعيدة، هدف الداخلية جاء في الدقيقة 26، لاعبي الزمالك بدون تركيز في اللقاء، الأمر الإيجابي الوحيد في هذه المباراة هو أن اللاعبين استمروا في القتال على هدف حتى أخر دقيقة.

أضاف: هل فيريرا حضر التغييرات قبل اللقاء، لا أعتقد ذلك لأنه لو كان محضر سيناريو لم يكن ليغير نيمار بين الشوطين، إمام عاشور لعب حوالي 5 مراكز في اللقاء، ظهير وجناح أيمن ووسط الملعب، ثم لعب في الجبهة اليسرى، هذا كثير على لاعب الكرة.

واصل متحدثاً عن سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك: سامسون بعيد تماماً في الكرات المشتركة لا يشارك واللاعبين لا يتداخلون عليه كثيراً لذلك، اللاعبين ليسوا في كامل تركيزهم مثل الموسم الماضي، يشعرون كأنهم سيحرزون الهدف في أي وقت ويدخلون اللقاء بدون تركيز.