شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: رضا شحاتة كان أحق بالفوز وفيريرا يثير علامات الأستفهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، يتحمل المستوى الذي ظهر عليه الفريق أمام نظيره الداخلية في مباراة الجولة 12 لبطولة الدوري والتي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال أيمن يونس عبر قناة أون تايم سبورت: برافو رضا شحاتة، قدم مباراة رائعة 90 دقيقة سيطر ودافع وخلق هجمات مرتدة في حدود إمكانيات لاعيبته، هاردلك له اليوم فقد 3 نقاط كان هو الأحق بهم، لكن بعد العشوائية ساعدت الزمالك للعودة.

أضاف: فيريرا يقدم شئ من الألغاز، قص جناحات الزمالك بتغيير عبدالشافي ونيمار، وأفقد التواصل مع الأجنحة الرئيسية، مع بعض المحاولات من زيزو ومصطفى شلبي، اللاعبين كان لديهم حماس لكن دون فكر.

واصل: هناك علامة استفهام كبيرة على سامسون، الوقت الصعب هو ما يظهر حقيقة المهاجم، كان مجرد شبح في الملعب، الجزيري لم يستطع أن يجد نفسه خلال المباراة.

أكمل: التعديلات الكثيرة في الملعب تفقد الفريق تركيزه، ووجود المثلوثي في الجبهة اليسرى أفقد الفريق هذه الجبهة، وهذه المباراة من أقل المباريات لزيزو وإمام عاشور، وهناك لاعبين يجب ألا يبدأوا المباريات مثل سامسون.

واختتم: فريق الداخلية قدم كل شئ في تلك المباراة، ضغط عالي على لاعبي الزمالك وهجمات مرتدة، فيريرا أفقد الفريق قوته بكل التغييرات التي دفع بها مرة واحدة ولم يستفد منها، هذه من أقل المباريات لفيريرا في الفكر الفني.