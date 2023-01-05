شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 1 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يتعادل مع الداخلية ويفقد النقطة الخامسة على التوالي .

الزمالك يتعادل مع الداخلية ويفقد النقطة الخامسة على التوالي

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