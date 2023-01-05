شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: إدارة تحكيمية جيدة للدولى البنا فى لقاء إنبى والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: إنبى * الأهلى

المسابقة: الاسبوع الثانى عشر من الدورى المصرى

النتيجة: هدفان أهداف مقابل لاشيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: محمود البنا

مساعد أول: محمود أبو الرجال

مساعد ثان: عمر فتحى

حكم رابع: وليد عبد الرازق

حكام ال VAR: وائل فرحان و هانى العراقى

فى مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة تحكيميا تمكن الحكم من إدارتها بشكل جيد نتيجة الفهم الجيد للقانون وتوقعه وقراءته للعب بشكل صحيح وكانت

أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 8 يشير البنا باستمرار اللعب داخل منطقة جزاء الأهلى ويقوم ال VAR باستدعاء الحكم بداعى مخالفة لمس الكرة باليد على مدافع النادى الأهلى، البنا يشاهد ويعود بعدم احتساب مخالفة لمس الكرة باليد نتيجة وضع اليد الطبيعي للاعب الأهلى ياسر ابراهيم

اللياقة البدنية: لياقة بدنية جيدة وتوقع وقراءة لطرق لعب الفريقين بشكل صحيح على مدار شوطى اللقاء

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من خالد رمضان من إنبى للاعتراض ومحمد قفشه نتيجة خلع التيشيرت.

الحكام المساعدون: تعاون جيد من الحكام المساعدين طبقا للقانون ومساعدة فى احتساب المخالفات القريبة ونجحوا فى اختبارات التسلل بشكل جيد

ال VAR: تدخل غير صحيح فى الدقيقة 8 والبنا يذهب ويشاهد ولا توجد لمسة يد والقرار صحيح