شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الخميس 5 / 1 / 2023 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 5 / 1 / 2023 مباريتان ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف الزمالك نظيره الداخلية و التقى الاهلى مع إنبى .

الأهلي يؤمن قمة الدوري بثنائية أفشة وديانج في إنبي

حافظ فريق الأهلي على قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثميناً على إنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصري.

الزمالك يتعادل مع الداخلية ويفقد النقطة الخامسة على التوالي

سقط فريق الزمالك في كمين الداخلية، وتعادل بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليفقد النقطة الخامسة على التوالي بعد الخسارة أمام أسوان في الجولة الماضية.