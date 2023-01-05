شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان يُشيد بـ "روح وأداء" لاعبى الأهلى بعد الفوز على إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم سامي قمصان، مدرب الأهلي ، التهنئة لجماهير الفريق بالفوز على إنبي اليوم وحصد النقاط الثلاث والاستقرار في صدارة ترتيب جدول الدوري، ووجه قمصان الشكر للاعبي الفريق على الروح والأداء وما قدموه في المباراة من التزام فني طوال أحداث المباراة، مؤكدا أن الجميع ينتظر منهم المزيد في الفترة المقبلة.

وقال قمصان: «أمامنا مباريات مهمة خلال هذا الموسم تصل إلى أكثر من ٤٠ مباراة ونحتاج لجهود جميع اللاعبين، وإلى القيام بأدوارهم حتى نهاية الموسم». وأتم قمصان حديثه: «تركيزنا في مباريات الدوري لن يتوقف، سنبدأ من غدٍ الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في الدوري».

وحافظ فريق الأهلي على قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثميناً على إنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصري.

سجل ثنائية الأهلي ، محمد مجدي أفشة وديانج في الدقيقتين 59 و77 ، وبهذا الفوز يواصل الأهلي الانتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على بيراميدز بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة ، فيما توقف رصيد إنبي عند 10 نقاط من 12 مباراة أيضاً، ويبقي في المركز الرابع عشر.