شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الزمالك يبحث عن التعادل أمام دفاع الداخلية العنيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة بين الزمالك ونظيره الداخلية، ولا زالت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق العسكري بهدف في الدقيقة 26 سجله سمير فكرى، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأت المباراة بضغط قوي من لاعبي فريق الزمالك في محاولة لتسجيل الهدف الأول، وفي الدقيقة السابعة زيزو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

تواصلت المحاولات، وجاءت تصويبة من زيزو من خارج منطقة الجزاء لصالح فريق الزمالك لكنها بعيدة عن المرمى، وكاد حمزة المثلوثي يسجل الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 13 لولا براعة الدفاع.

الداخلية دخل في أجواء اللقاء، وسدد مؤمن عاطف الكرة من داخل منطق الجزاء وارتدت من جسد محمد عواد ووصلت لعيسى عبد الله الذي حول الكرة برأسية قوية في اتجاة المرمى وتصدى لها محمد عبد الغني قبل دخولها في المرمى.

وفي غفلة من دفاع الفريق الأبيض، أحمد سيد عبد النبي ارسل تمريرة بينية من منتصف الملعب جهة اليمين وصلت للاعب سمير فكري داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة لتمر من بين قدمي الحارس عواد لداخل الشباك.

حاول الزمالك ادراك التعادل وكثف من هجماته، وأرسلت الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها حسام عبد المجيد برأسية أمسك بها الحارس بسهولة، بعدها شتت دفاع الداخلية عرضيتين من المثلوثي وزيزو في دقيقة واحدة.

تقدم الزمالك للهجوم سمح بوجود مساحات كبيرة في الخط الخلفي استغلها رشيد وزملائه بتعليمات من رضا شحاته، لكن نهاية هذه الهجمات لم تكن بالمستوى المطلوب، في ظل اندفاع كبير من الجانب الأخر لادارك التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، دفع فيريرا بالثنائي مصطفى شلبي وعماد نبيل دونجا، بدلا من عمرو السيسي وسيد عبد الله نيمار في محاولة لادارك التعادل.