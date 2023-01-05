شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يستعرض هتافات جماهير الأهلي لدعمه بعد إصابته بالصليبي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي، جانبا من هتافات جماهير النادي الأهلي التي تواجدت في المدرجات خلال مباراة الفريق الأحمر أمام إنبي، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

ونشر كريم فؤاد فيديو عبر حسابه على انستجرام من هتافات جماهير الأهلي التي رددت: جمهور الأهلي بيقولك.. كريم فؤاد سلامتك.

وينهى مسئولو النادي الاهلي في الساعات الحالية إجراءات سفر كريم فؤاد الظهير الأيمن للفريق للنمسا للخضوع لجراحة الرباط الصليبي خلال الأسبوع المقبل لدي نفس الطبيب الذي أجري جراحة زميله أكرم توفيق الجمعة الماضية .

ومن المقرر أن يتوجه كريم فؤاد لقطر لخوض فترة التأهيل هناك حتي يعود للملاعب في اسرع وقت .

واثبتت الأشعة التي خضع لها كريم فؤاد إصابته بقطع في الرباط الصليبي رغم أن الفحوصات الأولية أثبتت إصابته بجزع في أربطة الركبة.

غادر كريم فؤاد مباراة الأهلى أمام بيراميدز بسبب شكواه من آلام خفيفة فى الركبة، وأثبتت الأشعة التى أجراها كريم فؤاد إصابته بجزع فى أربطة الركبة قبل أن يخضع اللاعب لفحوص جديدة أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه مع الأهلي علي غرار زميله اكرم توفيق الظهير الأيمن الذي أجري الجراحة في النمسا الجمعة الماضية .