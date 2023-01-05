شكرا لقرائتكم خبر عن كولر : الصبر مفتاح الفوز على انبي وضغط المباريات يؤجل تطوير الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب إنبي بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد المقاولون في الأسبوع الثاني عشر لبطولة الدوري، لافتا إلى أن الشوط الأول كان متكافئا وأهدر الأهلي فرص عديدة للتسجيل.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي أنه أخبر اللاعبين قبل المباراة بأن مفتاح اللقاء هو التحلي بالصبر وعدم التسرع والعمل على الضغط المستمر واللعب بأساليب عديدة.

وأضاف: أفشة سجل هدفا مميزا بمهارة كبيرة، وكذلك ديانج من خلال القوة والاقتحام وهو ما نطلبه دائما من اللاعبين، وأشار إلى الفوز لم يكن سهلاً خاصة أن إنبي فريق صعب على الصعيد الدفاعي، وأن أحمد عبدالقادر لاعب واعد أمامه الكثير ليقدمه في ظل مهاراته وقدرته على المراوغة وأنه في بعض المواقف يواجه تكتلات عديدة وأن الجهاز الفني يطلب منه القيام بهذا الدور.

وأكمل: لدينا ضغط مباريات ولعبنا بعد ٤٨ ساعة من آخر مباراة وهو ما يعيق عملية تطوير الأداء بالشكل الذي نرغب به ولكن بشكل عام نتعامل مع الأمر الواقع.

وحافظ فريق الأهلي على قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثميناً على إنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصري.

سجل ثنائية الأهلي ، محمد مجدي أفشة وديانج في الدقيقتين 59 و77 ، وبهذا الفوز يواصل الأهلي الانتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على بيراميدز بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة ، فيما توقف رصيد إنبي عند 10 نقاط من 12 مباراة أيضاً، ويبقي في المركز الرابع عشر.