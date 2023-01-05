شكرا لقرائتكم خبر عن نقل "كوكا" لاعب الأهلى للمستشفى بسبب "زغللة في العين" بعد مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي ، أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق لأحد المستشفيات القريبة من ملعب المقاولون العرب عقب مباراة الفريق التى أقيمت مساء اليوم، الخميس، أمام إنبي وأنتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

وتعرض أحمد نبيل كوكا لإصابة في العين إثر كدمة قوية الأمر الذي جعله يبكي بسبب "قوة الزغللة في العين ، وتوجه طبيب الأهلي مع اللاعب لمستشفي قريب من ملعب المقاولون العرب للإطمئنان على اللاعب ومعرفة حالته وحجم الإصابة.

وشارك كوكا بدلاً في الدقائق الأخيرة من مباراة انبي حيث شارك بدلاً من عمرو السولية.

حافظ فريق الأهلي على قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثميناً على إنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصري.

سجل ثنائية الأهلي ، محمد مجدي أفشة وديانج في الدقيقتين 59 و77 ، وبهذا الفوز يواصل الأهلي الانتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على بيراميدز بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة ، فيما توقف رصيد إنبي عند 10 نقاط من 12 مباراة أيضاً، ويبقي في المركز الرابع عشر.