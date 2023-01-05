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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الزمالك والداخلية في الجولة 12 بالدورى المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأسندت لجنة الحكام مباراة الزمالك والداخلية لطاقم تحكيم يضم كل من: محمود ناجي(حكم ساحة)، ويعاونه ومحمد محمود لطفي،و أحمد عبد الغني(حكام راية) وإبراهيم محمد إبراهيم (حكم رابع)، ويتواجد في غرفة الفيديو: محمد صباحي، ويساعده محمود عبد السميع.
وضم تشكيل الزمالك كلا من: "حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغنى - حمزة المثلوثي، وخط الوسط: عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور- أحمد مصطفى "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"، وفي الهجوم: سامسون أكينولا.
بينما جاء تشكيل الداخلية: " حراسة المرمى: رضا السيد، خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - أحمد محمود - محمد نجيب - عبد العزيز سيد، خط الوسط: محمود طلعت - كليتشي شميزين - مؤمن عاطف، وخط الهجوم: سمير فكري - أحمد رشيد - عبد الله أوجفيني".
وتواجد على دكة البدلاء: محمد مجدي - محمود عزت - بركات حجاج - مهاب ياسر - هشام صبري - كريستوفر جوهان - حسين رجب - مصطفى فوزي.
يحتل الزمالك المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبيه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 11 مباراة حقق فوز وحيد و5 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.
التقى الزمالك مع الداخلية فى 15 مباراة قبل لقاء الليلة بواقع ( 13 مباراة بالدورى + 2 مباراة بالكأس)، حقق الفارس الأبيض 13 انتصار وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 28 هدفا بينما سجل الداخلية 9 أهداف.
اللقاء الأول بين الزمالك والداخلية كان يوم 23 يناير 2007 وانتهى بفوز الزمالك 1-0 بكأس مصر بينما كان اللقاء الأخير يوم 13 يونيو 2022 وانتهى بفوز الزمالك 2-1 بكأس مصر
وتعد النتيجة الأكبر بين الفريقين هى فوز الزمالك 3-0 فى موسم 2017 بينما أمتع مباراة كانت فوز الزمالك 4-3 فى 2017