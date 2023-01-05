شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الزمالك والداخلية في الجولة 12 بالدورى المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صافرة البداية لمواجهة الزمالك أمام نظيره الداخلية، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام مباراة الزمالك والداخلية لطاقم تحكيم يضم كل من: محمود ناجي(حكم ساحة)، ويعاونه ومحمد محمود لطفي،و أحمد عبد الغني(حكام راية) وإبراهيم محمد إبراهيم (حكم رابع)، ويتواجد في غرفة الفيديو: محمد صباحي، ويساعده محمود عبد السميع.

وضم تشكيل الزمالك كلا من: "حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغنى - حمزة المثلوثي، وخط الوسط: عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور- أحمد مصطفى "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"، وفي الهجوم: سامسون أكينولا.

بينما جاء تشكيل الداخلية: " حراسة المرمى: رضا السيد، خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - أحمد محمود - محمد نجيب - عبد العزيز سيد، خط الوسط: محمود طلعت - كليتشي شميزين - مؤمن عاطف، وخط الهجوم: سمير فكري - أحمد رشيد - عبد الله أوجفيني".

وتواجد على دكة البدلاء: محمد مجدي - محمود عزت - بركات حجاج - مهاب ياسر - هشام صبري - كريستوفر جوهان - حسين رجب - مصطفى فوزي. يحتل الزمالك المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبيه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 11 مباراة حقق فوز وحيد و5 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا. التقى الزمالك مع الداخلية فى 15 مباراة قبل لقاء الليلة بواقع ( 13 مباراة بالدورى + 2 مباراة بالكأس)، حقق الفارس الأبيض 13 انتصار وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 28 هدفا بينما سجل الداخلية 9 أهداف. اللقاء الأول بين الزمالك والداخلية كان يوم 23 يناير 2007 وانتهى بفوز الزمالك 1-0 بكأس مصر بينما كان اللقاء الأخير يوم 13 يونيو 2022 وانتهى بفوز الزمالك 2-1 بكأس مصر وتعد النتيجة الأكبر بين الفريقين هى فوز الزمالك 3-0 فى موسم 2017 بينما أمتع مباراة كانت فوز الزمالك 4-3 فى 2017



























































