شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فكرى يتقدم للداخلية بالهدف ىالأول فى شباك الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سمير فكرى لاعب الداخلية الهدف الأول لفريقه فى شباك الزمالك فى الدقيقة 26 من عمر المبارة المقامة حالياً بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد اللجوء لتقنية الفيديو التى أكدت صحة الهدف.

وبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغنى - حمزة المثلوثي

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور- أحمد مصطفى "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: سامسون أكينولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد حسام "بيسو" وحاتم سكر ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر ومصطفى شلبي وسيف الجزيري.

ودخل الداخلية المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - أحمد محمود - محمد نجيب - عبد العزيز سيد

خط الوسط: محمود طلعت - كليتشي شميزين - مؤمن عاطف

خط الهجوم: سمير فكري - أحمد رشيد - عبد الله أوجفيني

البدلاء: محمد مجدي - محمود عزت - بركات حجاج - مهاب ياسر - هشام صبري - كريستوفر جوهان - حسين رجب - مصطفى فوزي

التقى الزمالك مع الداخلية فى 15 مباراة قبل لقاء الليلة بواقع ( 13 مباراة بالدورى + 2 مباراة بالكأس)، حقق الفارس الأبيض 13 انتصار وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 28 هدفا بينما سجل الداخلية 9 أهداف.

والتقى الزمالك مع الداخلية فى 15 مباراة قبل لقاء الليلة بواقع ( 13 مباراة بالدورى + 2 مباراة بالكأس)، حقق الفارس الأبيض 13 انتصار وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 28 هدفا بينما سجل الداخلية 9 أهداف.

اللقاء الأول بين الزمالك والداخلية كان يوم 23 يناير 2007 وانتهى بفوز الزمالك 1-0 بكأس مصر بينما كان اللقاء الأخير يوم 13 يونيو 2022 وانتهى بفوز الزمالك 2-1 بكأس مصر

وتعد النتيجة الأكبر بين الفريقين هى فوز الزمالك 3-0 فى موسم 2017 بينما أمتع مباراة كانت فوز الزمالك 4-3 فى 2017

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبيه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف.

فى المقابل، يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 11 مباراة حقق فوز وحيد و5 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.



































































