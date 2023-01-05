شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة : لا صحة لإيقاف الحكم أمين عمر أو استبعاده من أي مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الحكم الدولي أمين عمر لم يكن ضمن تعيينات الحكام من الأساس في مباريات اليوم بالدوري ، كما أنه لم يتم استبعاده من إدارة أي مباراة.

وترددت أنباء خلال الساعات الأخيرة تفيد بايقاف الحكم الدولي أمين عمر ، واستبعاده من ادارة مباريات الأسبوع ال12 بالدوري المصري علي خلفية بعض القرارات التي اتخذها في مباراة الزمالك وأسوان الأخيرة .

واستقر البرتغالى جوسفالدوا فيريرا على التشكيل المتوقع الذى يخوض به مباراة الداخلية المقرر لها في السابعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد،

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي،

خط الوسط الدفاعي: عمرو السيسي - نبيل عماد - إمام عاشور،

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله أو مصطفى شلبي،

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويخوض الزمالك تحدياً جديداً عندما يواجه الداخلية في السابعة مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض لاستعادة الانتصارات بينما ينصب الفريق الشرطى هدفه على تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

يدخل البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك مباراة اليوم ويضع عينيه على عدة نقاط في مقدمتها تحقيق فوز يضمن له مصالحة جماهير النادى الأبيض بعد الخسارة المفاجئة التي تلقاها الفريق الأبيض أمام أسوان بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية فضلاً عن مواصلة الصراع على صدارة الدورى المصرى، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثانى برصيد 24 نقطة فيما يأتى فريق الداخلية في المركز الـ 16 برصيد 8 نقاط.

وشدد فيريرا خلال جلساته التي عقدها مع اللاعبين حول أهمية مباراة الداخلية، وضرورة الانتصار فيها لاستعادىة الثقة فى ظل المنافسة القوية على لقب الدورى المصرى، حيث شرح "البورفيسور" بعض الأمور الفنية والتعليمات المهمة لتطبيقها في مباراة الداخلية.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز ومواصلة العمل بجد وقوة لاستعادة الانتصارات في الفترة المقبلة من أجل تحقيق الهدف وهو حصد بطولة الدوري ، مؤكداً لهم أن الفترة المقبلة ستشهد خوض العديد من المباريات المهمة في فترة زمنية قصيرة وذلك يتطلب جهد مضاعف من الجميع.