شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الكامل لجهاز بيراميدز الجديد بقيادة باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع البرتغالي جايمي باتشيكو مديرا فنيا جديدا لفريق الكرة بالنادي خلفا لليوناني تاكيس جونياس.

ويستمر تعاقد باتشيكو مع بيراميدز لمدة ٦ أشهر حتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ويتكون التشكيل الكامل لجهاز بيراميدز على النحو التالي:

جايمي باتشيكو .. المدير الفني

أليكساندر فيليب .. مدرب

محمود فتح الله .. مدرب

جواو روي .. مدرب ومخطط أحمال

فيليب جايمي .. مدرب

أحمد سامي .. مدرب وتحليل أداء

جوزيه باولو .. مدرب حراس مرمى

عمر زيزو .. محلل أداء

أحمد زاهر .. المدير الإداري