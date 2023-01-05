شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف وعبد القادر يقودان هجوم الأهلي أمام إنبي.. ومصطفى سعد على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد إنبي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع واليود يانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من، علي لطفي ورامي ربيعة وبرونو سافيو وشادي حسين ومصطفى سعد ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف.