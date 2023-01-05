شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مباراة جمعت الزمالك والداخلية قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الخميس، نظيره الداخلية على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصرى لكرة القدم.

خسر الزمالك من أسوان بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للدورى، وعلى نفس الوتيرة خسر الداخلية من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى نفس الجولة.

15 مباراة جمعت الزمالك والداخلية

التقى الزمالك مع الداخلية فى 15 مباراة قبل لقاء الليلة بواقع ( 13 مباراة بالدورى + 2 مباراة بالكأس)، حقق الفارس الأبيض 13 انتصار وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 28 هدفا بينما سجل الداخلية 9 أهداف.

اللقاء الأول بين الزمالك والداخلية كان يوم 23 يناير 2007 وانتهى بفوز الزمالك 1-0 بكأس مصر بينما كان اللقاء الأخير يوم 13 يونيو 2022 وانتهى بفوز الزمالك 2-1 بكأس مصر

وتعد النتيجة الأكبر بين الفريقين هى فوز الزمالك 3-0 فى موسم 2017 بينما أمتع مباراة كانت فوز الزمالك 4-3 فى 2017

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبيه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف.

فى المقابل، يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 11 مباراة حقق فوز وحيد و5 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمي: محمد عواد، الدفاع: حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثى – محمد عبد الغنى - أحمد فتوح، فى الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسى - أحمد زيزو - سيف الجزيرى،فى الهجوم: يوسف أسامة نبيه.

بينما من المتوقع أن يدخل الداخلية المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى.. رضا السيد، الدفاع: أحمد سيد عبد النبى - محمد نجيب - أحمد الأمور - عبد العزيز السيد، الوسط: محمد نصير - كيليتشى تشيميزى - محمود طلعت، الهجوم : حسين رجب - مصطفى فوزى - كريستوفر جون.