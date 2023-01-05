شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو مديرا فنيا لنادي بيراميدز ..رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع البرتغالي جايمي باتشيكو ليتولى منصب المدير الفني لفريق الكرة خلال المرحلة المقبلة، خلفا لليوناني تاكيس جونياس والذي فسخ النادي التعاقد معه بالتراضي.

وأنهت إدارة نادي بيراميدز التنفيذية تفاصيل الاتفاق مع باتشيكو ليقود الفريق لمدة ٦ أشهر وحتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية تجديد التعاقد لموسم إضافي.

ويتولى باتشيكو مهمة قيادة بيراميدز بداية من تدريبات الفريق التي تقام ظهر اليوم بملعب النادي استعدادا لمباراة غزل المحلة في الجولة ١٢ من الدوري الممتاز والتي تقام السبت المقبل باستاد الدفاع الجوي.

ويعاون باتشيكو في مهمة تدريب فريق نادي بيراميدز، مدربين بجانب مخطط أحمال، ومدرب حراس مرمى، جميعهم من البرتغال، مع استمرار الكابتن محمود فتح الله، وأحمد سامي في الجهاز الفني المعاون خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن باتشيكو من مواليد ٢٢ فبراير ١٩٥٨، في البرتغال، وخاض مشوارا طويلا كلاعب في صفوف العديد من الأندية وعلى رأسها سبورتنج لشبونة وبورتو وفيتوريا سيتوبال وبراجا في البرتغال.

وفي مشواره كمدرب، تولى مهمة تدريب العديد من الأندية من بينها فيتوريا جيماريتش، وبوافيشتا وريال مايوركا، والشباب السعودي، ونادي الزمالك المصري، وسبق له حصد لقب الدوري البرتغالي بصحبة نادي بوافيستا.