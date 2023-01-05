شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الداخلية قبل مواجهة الزمالك: 90% من لاعبي مصر متشابهين وسنقدم مباراة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يرى اللواء عثمان الدسوقي المشرف على الكرة بنادي الداخلية، أن 90% من لاعبي الكرة المصرية متشابهين في الإمكانيات، وذلك قبل اللقاء المرتقب لفريقه مساء اليوم مع نادي الزمالك بالجولة 12 من عمر مسابقة الدوري.

وقال الدسوقى في تصريحات لبرنامج "أخبار أون تايم": الدوري صعب جدا في الموسم الجاري، الفرق العشرة الأخيرة في جدول الترتيب مستواها متقارب، نعاني من بعض الغيابات اليوم أمام الزمالك بسبب الاصابات، لكننا مستعدين للقاء وأتمنى أن نقدم مباراة جيدة تمتع الجماهير واشتغلنا خلال الفترة الماضية بشكل جيد على النواحي النفسية.

أضاف: أصعب شئ على الفرق الصاعدة للدوري هو تكوين فريق، قمنا بضم عناصر جديدة في بداية الموسم، والاندماج بين جميع اللاعبين يحتاج إلى وقت، لم نقدم أفضل شئ في الـ 11 جولة الماضية ولكن مستوانا كان يتطور مباراة بعد الأخرى، تشكيل الفريق أصبح ثابتا بشكل كبير، ومتمسكين برضا شحاتة.

واصل: 90٪ من لاعبي الأندية المصرية شبه بعض، العزيمة والروح فقط هما ما يشكلان الفارق، والتوفيق من عند ربنا ونتمنى أن يحالفنا في مباراة اليوم، وسواء فوز أو تعادل أو خسارة هذه رياضة في النهاية لكننا سنقدم لقاء جيد.

وعن صفقات يناير قال الدسوقي: تعاقدنا مع ظهير أيسر في موسم الانتقالات الجاري ونبحث عن مهاجم وباقي صفوفنا لا تحتاج إلى تدعيمات.