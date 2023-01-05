كهربا لكريم فؤاد : "الف سلامة عليك يا حبيبي وإن شاء الله ترجع أقوي من الأول"

القاهرة - سامية سيد - وجه محمود كهربا لاعب النادي الاهلي رسالة إلي زميله في الفريق كريم فؤاد، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وكتب كهربا : "الف سلامة عليك يا حبيبي وإن شاء الله ترجع أقوي من الأول".



كهربا وكريم

أثبتت الأشعة التي خضع لها كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي إصابته بقطع في الرباط الصليبي، رغم أن الفحوصات الأولية أثبتت إصابته بجزع في أربطة الركبة.

وكان كريم فؤاد غادر مباراة الأهلى أمام بيراميدز بسبب شكواه من آلام خفيفة فى الركبة، وأثبتت الأشعة التى أجراها كريم فؤاد إصابته بجزع فى أربطة الركبة قبل أن يخضع اللاعب لفحوص جديدة أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه مع الأهلي على غرار زميله أكرم توفيق الظهير الأيمن الذي أجري الجراحة في النمسا الجمعة الماضية .

وكان الأهلى قد فاز على بيراميدز بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدورى الممتاز.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق إنبى فى الجولة الثانية عشرة من منافسات الدورى الممتاز والمحدد لها الخامسة مساء اليوم الخميس على ملعب المقاولون العرب.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 20 هدفا، وتلقت شباكه خمسة أهداف.