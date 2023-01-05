شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعيد التفاوض مع ريو آفي لضم يعقوبو على سبيل الإعارة وليس البيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن مسئولي النادي الأهلي يدرسون إعادة التفاوض مع ريو آفي البرتغالي من أجل ضم لاعبه الغاني عزيز يعقوبو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع أحقية الشراء بعد انتهاء مدة الإعارة مقابل دفع مبلغ مالي، من أجل التأكد من سلامة اللاعب الطبية وعدم شكواه من أية إصابات تحتاج علاج لفترات طويلة.

يذكر أن الأهلي اشترط خلال مفاوضاته مع ريو آفي البرتغالي خضوع يعقوبو للكشف الطبي بمعرفة النادي الأحمر، قبل حسم الصفقة أو دفع المقابل المالي بعد الاتفاق على حسم الصفقة مقابل 2.5 مليون دولار.

ورغم وصول الغاني عزيز يعقوبو مهاجم ريو آفي البرتغالي من أجل إجراء الكشف الطبي بمعرفة النادي الأهلي، تمهيدا للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولكن تأخر الإعلان عن حسم الصفقة وانضمام اللاعب للقلعة الحمراء.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسئولي النادي الأهلي قرروا إجراء كشف طبي جديد على اللاعب اليوم الخميس، من أجل التأكد من بعض الأمور الخاصة باللاعب، بعدما أظهر الكشف الذي خضع له اللاعب وجود بعض المشاكل لدى اللاعب، لذا تقرر إعادة الكشف.

أكد المصدر أن هناك بعض الفحوصات الجديدة التي سيخضع لها يعقوبو اليوم والتي على ضوئها سيتحدد الموقف النهائي من ضم اللاعب أو التراجع عن إتمام الصفقة.

وأضاف المصدر أن الموقف النهائي بشأن التعاقد مع يعقوبو سيتحدد مساء اليوم الخميس أو غدا الجمعة على أقصى تقدير، حيث يخضع اللاعب حاليا لفحوصات طبية جديدة من أجل الاطمئنان على حالته الطبية بشكل دقيق، باعتبارها الفيصل في حسم الصفقة من عدمه.