شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على إنبى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى فى الخامسة مساء اليوم الخميس، مع نظيره إنبى على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وحقق الأهلى الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدورى، فيما فاز إنبى بهدفين مقابل هدف على الاتحاد السكندرى فى نفس الجولة.

الأهلى يتفوق على إنبى فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لإنبى 6.53 مليون يورو.

ويحتل الاهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 3 مباريات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف.

فى المقابل يحتل إنبى المركز الثانى عشر برصيد 10 نقاط بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

وقاد كولر الأهلى فى 15 مباراة، حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، ويحسب للمدرب السويسرى تتويجه بأول ألقابه مع الأهلى بعد قيادته للمارد الأحمر فى 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الأهلى قبل انطلاق الموسم.

الأهلى مع كولر لم يستقبل سوى 6 أهداف فى 15 مباراة متتالية كما سجل الفريق 27 هدفا بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيرى التونسى بدورى أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلى بالدورى ورباعية فى شباك الداخلية بجانب هدف فى المقاولون بالكأس وهدفين فى شباك الطلائع وهدفين فى غزل المحلة وثلاثة أهداف فى الاتحاد وهدف فى فيوتشر وهدفين فى فاركو وهدف فى سيراميكا وثلاثة أهداف فى بيراميدز.