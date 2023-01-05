شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يؤازر كريم فؤاد بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود الونش لاعب الزمالك ، علي مؤازرة كريم فؤاد لاعب الأهلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي رغم أن الفحوصات الأولية أثبتت إصابته بجزع في أربطة الركبة، حيث نشر الونش صورة تجمعه مع لاعب الفريق الأحمر معلقاً عليها : "ألف سلامة يا حبيبي قدر الله وماشائ فعل وترجع أقوي واحسن من الأول بامر الله".



كريم فؤاد

ينهى مسئولو النادي الاهلي في الساعات الحالية إجراءات سفر كريم فؤاد الظهير الأيمن للفريق للنمسا للخضوع لجراحة الرباط الصليبي خلال الأسبوع المقبل لدي نفس الطبيب الذي أجري جراحة زميله أكرم توفيق الجمعة الماضية .

ومن المقرر أن يتوجه كريم فؤاد لقطر لخوض فترة التأهيل هناك حتي يعود للملاعب في اسرع وقت .

واثبتت الأشعة التي خضع لها كريم فؤاد إصابته بقطع في الرباط الصليبي رغم أن الفحوصات الأولية أثبتت إصابته بجزع في أربطة الركبة.

غادر كريم فؤاد مباراة الأهلى أمام بيراميدز بسبب شكواه من آلام خفيفة فى الركبة، وأثبتت الأشعة التى أجراها كريم فؤاد إصابته بجزع فى أربطة الركبة قبل أن يخضع اللاعب لفحوص جديدة أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه مع الأهلي علي غرار زميله اكرم توفيق الظهير الأيمن الذي أجري الجراحة في النمسا الجمعة الماضية .

وكان الأهلى قد فاز على بيراميدز بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدورى الممتاز.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق إنبى فى الجولة الثانية عشرة من منافسات الدورى الممتاز والمحدد لها الخامسة مساء غدا الخميس على ملعب المقاولون العرب.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 20 هدفا، وتلقت شباكه خمسة أهداف.