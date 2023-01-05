شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب حمدى فتحى وعبد المنعم عن مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب ثنائي الأهلي حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم عن مباراة فريقهما ضد إنبي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري بسبب الإجهاد.

وفضل الجهاز الفني للأهلي استبعاد الثنائي من قائمة مباراة إنبي بسبب شكوى فتحي وعبد المنعم من الإجهاد ورغبة الجهاز الفني في إراحتهما خوفا من تفاقم الإصابة حال مشاركتهما في مباراة إنبي، على أن يكون الثنائي متاحا للمشاركة في مباراة المصري يوم الخميس المقبل.

واختتم الأهلي تدريباته مساء أمس الأربعاء تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق إنبي اليوم.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، لشرح بعض الأمور الفنية استعدادًا لمباراة إنبي.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق، واختتم فقرات المران أمس بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى مخلوف وعمر كامل في فقرات بدنية وفنية منفردة على هامش المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الخامسة مساء اليوم الخميس على ملعب المقاولون العرب.