شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة انبى بالدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لنادى الأهلى فى الخامسة مساء اليوم الخميس، تحديا جديدا عندما يواجه الأهلى مع نظيره إنبى على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

حقق الأهلى الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدورى، فيما فاز إنبى بهدفين مقابل هدف على الاتحاد السكندرى فى نفس الجولة.

أرقام كولر مع الأهلى

قاد كولر الأهلى فى 15 مباراة، حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، ويحسب للمدرب السويسرى تتويجه بأول ألقابه مع الأهلى بعد قيادته للمارد الأحمر فى 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الأهلى قبل انطلاق الموسم.

الأهلى مع كولر لم يستقبل سوى 6 أهداف فى 15 مباراة متتالية كما سجل الفريق 27 هدفا بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيرى التونسى بدورى أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلى بالدورى ورباعية فى شباك الداخلية بجانب هدف فى المقاولون بالكأس وهدفين فى شباك الطلائع وهدفين فى غزل المحلة وثلاثة أهداف فى الاتحاد وهدف فى فيوتشر وهدفين فى فاركو وهدف فى سيراميكا وثلاثة أهداف فى بيراميدز.

وطالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بالتركيز فى مباراة انبى مؤكداً على ضرورة مواصلة نغمة الانتصارات فى الدورى لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

وأوضح المدرب السويسرى للاعبى الأهلى، أن التركيز مطلوب فى جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة إلتزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار نزيف النقاط بعدما فقد الفريق 6 نقاط فى الدورى المصرى بعد سقوطه فى فخ التعادل السلبى مع سموحة ثم التعادل الايجابى مع سيراميكا ومن قبلهم التعادل مع فيوتشر، قبل أن يستفيق ويسترد القمة مستغلا تعثر الزمالك بالخسارة من أسوان فى الجولة الأخيرة.

ويحتل الاهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 3 مباريات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف.

فى المقابل يحتل إنبى المركز الثانى عشر برصيد 10 نقاط بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.