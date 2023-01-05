شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة غزل المحلة تجتمع اليوم لحل أزمة مستحقات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد مجلس إدارة نادي غزل المحلة اجتماع مساء اليوم الخميس، لحل المشكلة المالية الخاصة بمستحقات اللاعبين ، حيث وعد مسئولي النادي بانهاء هذه الأزمة سريعاً حتي يتمكن اللاعبين التركيز في مباريات الفريق القادمة في الدوري الممتاز .

وكان اجتمع صابر عيد، المدير الرياضي بنادي غزل المحلة بالجهاز الفني واللاعبين أمس قبل المران للحديث عن أسباب خسارة الفريق في الجولة الماضية أمام سيراميكا.

حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره غزل المحلة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم أول أمس ، على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وأحرز أهداف فريق سيراميكا عن طريق محمد إبراهيم في الدقيقة 54 من علامة الجزاء عقب عرقلة النيجيري جون إيبوكا من قبل معاذ الحناوى بينما عزز أحمد ياسر ريان بالهدف الثانى فى الدقيقة 91 و فى الدقيقة الاخيرة من عمر الوقت البدل الضائع تمكن أحمد القرموطى من تسجيل الهدف الثالث .

يحتل غزل المحلة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات وهُزم في مثلهم، فيما سجل 11 هدفًا واستقبل مثلهم.