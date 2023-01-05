شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك والداخلية فى الدورى قبل لقاء الليلة ؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الخميس، فريق الداخلية على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصرى لكرة القدم.

نتيجة أخر ظهور للزمالك والداخلية فى الدورى

خسر الزمالك من أسوان بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للدورى، وعلى نفس الوتيرة خسر الداخلية من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى نفس الجولة.

ماذا قدم الزمالك والداخلية فى الدورى قبل لقاء الليلة؟

يحتل الزمالك المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبيه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 11 مباراة حقق فوز وحيد و5 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمي: محمد عواد، الدفاع: حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثى – محمد عبد الغنى - أحمد فتوح،فى الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسى - أحمد زيزو - سيف الجزيرى،فى الهجوم: يوسف أسامة نبيه.

بينما من المتوقع أن يدخل الداخلية المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى.. رضا السيد، الدفاع: أحمد سيد عبد النبى - محمد نجيب - أحمد الأمور - عبد العزيز السيد، الوسط: محمد نصير - كيليتشى تشيميزى - محمود طلعت، الهجوم : حسين رجب - مصطفى فوزى - كريستوفر جون.