شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبحث عن بديل عبده يحيى لتدعيم الهجوم بعد مغالاة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفض مسؤولو النادي المصري، المغالاة المادية في طلبات نادي غزل المحلة، للتنازل عن عبده يحيى مهاجم الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وكان غزل المحلة قد رفع سعر مهاجمه إلى أكثر من 20 مليون جنيه بعد عرض النادي المصري، وهو ما رفضه مسؤولو النادي البورسعيدي.

ويبحث مجلس المصري مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن عن البديل المناسب لعبده يحيى خلال الميركاتو الجاري، في حالة تمسك غزل المحلة بطلباته المادية.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي المصري، لمواجهة الاتحاد السكندري، في الجولة 12 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، والتي تجمع الفريقين بعد غد السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وطلب حسام حسن، مدرب الفريق، سرعة تجهيز الثنائي المصاب، كريم العراقي وحسن علي، لتحديد موقفهما من المشاركة في اللقاء المرتقب، كما استعان الجهاز الفني للمصري بالمباريات السابقة للاتحاد السكندري لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى زعيم الثغر قبل مواجهة الجولة 12.

ويعود عبد الرحيم دغموم لاعب النادى المصرى، إلى دعم صفوف فريقه فى المباراة المرتقبة بدورى رابطة الأندية المصرية، وكان دغموم قد غاب عن مباراة المصرى الماضية أمام الداخلية، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل النادي المصري المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 11 مباراة، فاز في 3 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا أخر.

وعلى الجانب الآخر يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول المسابقة برصيد 18 نقطة بعدما خاض 11 مباراة، فاز في 6 لقاءات وخسر 5 أخرى ولم يتعادل في أي مباراة، وأحرز لاعبو الاتحاد 11 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا أخر.

وكان الجهاز الفني للمصري قد طلب من الإدارة ضم 5 لاعبين خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لتدعيم مراكز، الهجوم، وسط الملعب، الظهيرين الأيمن والأيسر، وكذلك قلب الدفاع، كما طلب جهاز المصري سرعة اتمام تلك الصفقات نظرا لحاجة الفريق للتدعيم في أقرب وقت مع ضغط المباريات خلال شهر يناير.