شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى يدير المباراة الثانية للزمالك هذا الموسم أمام الداخلية في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مباراة الزمالك والداخلية، ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، المقرر لها السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، فى إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من المسابقة المحلية، للحكم محمود ناجى.

يعاون الحكم محمود ناجى كل من محمد محمود لطفي وأحمد عبد الغني (مساعدين) وإبراهيم محمد إبراهيم (حكم رابع)، فيما يتواجد في غرفة الفيديو محمد صباحي، ويساعده محمود عبد السميع.

محمود ناجى والزمالك

وتعد هذه المباراة هي الثانية للحكم محمود ناجى التي يديرها للزمالك هذا الموسم، حيث أدار مواجهة الزمالك وحرس الحدود التي انتهت بفوز الزمالك برباعية نظيف، واحتسب محمود ناجى خلالها ركلة جزاء والتي ترجمها أحمد مصطفى زيزو للهدف الرابع، ولم يشهر أي كارت خلال اللقاء.

يحتل الزمالك المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبيه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 11 مباراة حقق فوز وحيد و5 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمي: محمد عواد، الدفاع: حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثى – محمد عبد الغنى - أحمد فتوح،فى الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسى - أحمد زيزو - سيف الجزيرى،فى الهجوم: يوسف أسامة نبيه.

بينما من المتوقع أن يدخل الداخلية المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى.. رضا السيد، الدفاع: أحمد سيد عبد النبى - محمد نجيب - أحمد الأمور - عبد العزيز السيد، الوسط: محمد نصير - كيليتشى تشيميزى - محمود طلعت، الهجوم : حسين رجب - مصطفى فوزى - كريستوفر جون.