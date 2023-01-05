شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تأخر إعلان الأهلى عن ضم يعقوبو وموقف الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم وصول الغانى عزيز يعقوبو مهاجم ريو آفى البرتغالى من أجل إجراء الكشف الطبى بمعرفة النادى الأهلى، تمهيدا للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لكن تأخر الإعلان عن حسم الصفقة وانضمام اللاعب للقلعة الحمراء.

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى أن مسئولى النادى الأهلى قرروا إجراء كشف طبى جديد على اللاعب اليوم الخميس، من أجل التأكد من بعض الأمور الخاصة باللاعب، بعدما أظهر الكشف الذى خضع له اللاعب وجود بعض المشاكل.

وأكد المصدر أن هناك بعض الفحوصات الجديدة التى سيخضع لها يعقوبو اليوم والتى على ضوئها سيتحدد الموقف النهائي من ضم اللاعب أو التراجع عن إتمام الصفقة.

يذكر أن الأهلي اشترط خلال مفاوضاته مع ريو آفي البرتغالي خضوع يعقوبو للكشف الطبي بمعرفة النادي الأحمر، قبل حسم الصفقة أو دفع المقابل المالي بعد الاتفاق على حسم الصفقة مقابل 2.5 مليون دولار.

وأضاف المصدر أن الموقف النهائي بشأن التعاقد مع يعقوبو سيتحدد مساء اليوم الخميس أو غدا الجمعة على أقصى تقدير، حيث يخضع اللاعب حاليا لفحوصات طبية جديدة من أجل الاطمئنان على حالته الطبية بشكل دقيق، باعتبارها الفيصل في حسم الصفقة من عدمه.