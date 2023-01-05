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غزل المحلة يطلب 20 مليون جنيه للاستغناء عن عبده يحيى للمصرى

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القاهرة - سامية سيد - اشترطت إدارة نادى غزل المحلة للموافقة على العرض المقدم من نادى المصرى البورسعيدى من أجل الحصول على خدمات عبده يحيى لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة الحصول على 20 مليون جنيه بالإضافة إلى ضم عمرو مرعى مهاجم الفريق البورسعيدى لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة .

 

وعقدت إدارة المحلة جلسة مع بابافاسيليو المدير الفنى للفريق، لمعرفة موقفه من عرض النادى المصرى البورسعيدى، قبل اتخاذ القرار النهائى فى العرض البورسعيدى.

 

وبدأ عبده يحيى مشواره مع غزل المحلة فى ناشئى الفريق قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادى ليشارك فى صعود الفريق للدورى الممتاز والمساهمة فى بقاء المحلة لموسمين متتالين فى دورى الأضواء والشهرة، فيما انضم مصطفى العش لغزل المحلة في الموسم الماضي قادما من كوم حمادة، ليستطيع اللاعب حجز مكان أساسي له مع الفريق المحلاوي منذ التعاقد معه قادما من دوري القسم الثالث.

 

يحتل غزل المحلة المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 18 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات وهُزم في مثلهم، فيما سجل 11 هدفًا واستقبل مثلهم.

 

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى الممتاز، حيث منح الجهاز الفنى راحة سلبية للاعبين لمدة 24 ساعة بعد مباراة سيراميكا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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