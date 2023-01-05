شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يطلب 20 مليون جنيه للاستغناء عن عبده يحيى للمصرى والان مع تفاصيل الخبر
وبدأ عبده يحيى مشواره مع غزل المحلة فى ناشئى الفريق قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادى ليشارك فى صعود الفريق للدورى الممتاز والمساهمة فى بقاء المحلة لموسمين متتالين فى دورى الأضواء والشهرة، فيما انضم مصطفى العش لغزل المحلة في الموسم الماضي قادما من كوم حمادة، ليستطيع اللاعب حجز مكان أساسي له مع الفريق المحلاوي منذ التعاقد معه قادما من دوري القسم الثالث.
يحتل غزل المحلة المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 18 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات وهُزم في مثلهم، فيما سجل 11 هدفًا واستقبل مثلهم.
ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى الممتاز، حيث منح الجهاز الفنى راحة سلبية للاعبين لمدة 24 ساعة بعد مباراة سيراميكا.