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الامارات | تعديل على توقيت افتتاح "خليجي 25"

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل على توقيت افتتاح "خليجي 25" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي " خليجي 25" عن إجراء تعديل على توقيت افتتاح البطولة ليكون الساعة (5:45 مساء بتوقيت العراق)، ( 6:45  مساء بتوقيت الإمارات).

وبناء على ذلك ستكون المباراة الافتتاحية بين العراق وعمان الساعة السابعة مساء بتوقيت (العراق)، الثامنة بتوقيت (الإمارات)، ومباراة واليمن الساعة (9:45 بتوقيت العراق) - (10:45 بتوقيت الإمارات). وتنطلق منافسات البطولة غدا، وتستمر حتى 19 يناير الجاري بمشاركة 8 منتخبات على ملاعب مدينة البصرة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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