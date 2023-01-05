شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض الأهلي تحديا جديدا بحثا عن استعادة لقب الدوري المصري الممتاز، الغائب عنه خلال آخر موسمين.

ويحل الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة، ضيفا ثقيلا على إنبي في ملعب المقاولون العرب، مساء يوم الخميس.

كل ما تريد معرفته حول مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

وفي هذا الصدد، نستعرض القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي وكيف تشاهد البث المباشر؟.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي هي أون تايم سبورتس المصرية، المتاحة مجانا عبر قمر نايل سات.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن الجولة 12 من عمر المسابقة.

ويستعد الفريق للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب، مطلع شهر فبراير/ شباط المقبل.

توفر "العين الرياضية" البث المباشر لمباراة الأهلي وإنبي بالفيديو، مع صافرة البداية المرتقبة.

ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة من 8 انتصارات و3 تعادلات ولم يخسر حتى الآن.

في المقابل، يأتي إنبي في المركز الـ14 برصيد 10 نقاط من فوزين فقط و4 تعادلات و5 هزائم.

ويعاني الأهلي من إصابات بالجملة خلال الوقت الراهن، آخرها الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد، بعد تعرضهما لقطع في الرباط الصليبي خلال أقل من أسبوعين فقط.

كما أشارت تقارير لاحتمالية غياب حمدي فتحي لاعب الوسط وزميله المدافع محمد عبدالمنعم عن المباراة، بداعي الإصابة أيضا.

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 5 يناير/ كانون ثان 2023 سواء في الدوري الإنجليزي أو الدوري المصري أو السعودي، وما هي القنوات الناقلة؟.

قد تكون مباريات اليوم الخميس من أفضل المباريات الموجودة في شهر يناير، إذ يكتظ اليوم بمباريات محلية وعالمية على أعلى مستوى.

ولعل الأنظار كلها ستكون موجهة نحو المملكة العربية السعودية، فيفترض أن يشهد اليوم الظهور الأول لكريستيانو رونالدو بقميص النصر.

مواعيد مباريات اليوم

على الصعيد الأوروبي توجد مباراة هامة للغاية في الدوري الإنجليزي ستجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج".

كما ستقام عدد من المباريات في بطولة كأس ملك إسبانيا.

أما عربيًا، فلا صوت يعلو فوق صوت الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي، التي ستشهد قمة الاتحاد والهلال، ومشاركة رونالدو الأولى مع النصر أمام الطائي.

وستظل المنافسة على لقب الدوري المصري محتدمة، ويشهد اليوم مباراتين بين الأهلي وإنبي، والزمالك والداخلية.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

ضمك × الرائد (15:30 السعودية، 14:30 مصر) - SSC HD 2

النصر × الطائي (18:00 السعودية، 17:00 مصر) - SSC HD 1

الاتحاد × الهلال (21:30 السعودية، 20:30 مصر) - SSC HD 1

الوحدة × الشباب (21:30 السعودية، 20:30 مصر) - SSC HD 2

مباريات اليوم في الدوري المصري

إنبي × الأهلي (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - OnTime Sports HD 1

الزمالك × الداخلية (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - OnTime Sports HD 2

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

تشيلسي × مانشستر سيتي (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports Premium HD 1