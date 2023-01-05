شكرا لقرائتكم خبر عن 7 محترفين يزينون قائمة فراعنة اليد استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية العاشقة لكرة اليد بطولة العالم 2023 المحدد لها شهر يناير الجارى ببولندا والسويد.

ويمتلك منتخب اليد لاعبين محترفين على أعلى مستوى فى أكبر الدوريات الأوربية أمثال محمد سند و أحمد هشام دودو نيم الفرنسى، ومحمد على (سينفين الإسبانى)و على زين (دينامو بوخارست الرومانى) يحيى الدرع (فيزبريم المجرى) – سيف الدرع (ليموج الفرنسى) محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الرومانى).

وواصل منتخب اليد التحديات بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا بالحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر شهر يوليو الماضى و كانت خير ختام لمشوار قائد المنتخب المخضرم أحمد الأحمر دوليا.

ويخوض منتخب اليد معسكرات أوروبية استعدادا للبطولة، حيث يتواجد حاليا فى فرنسا لخوض مواجهات أوروبية بعد حصد لقب بطولة رومانيا الدولية قبل التوجه إلى فرنسا.

ومن جانبه أكد أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات على تواجد المنتخب فى المرتبة السابعة وفقا لأخر بطولة عالم و رابعا على مستوى الأولمبياد.

ويلعب منتخب مصر فى بطولة العالم المقبلة ضمن المجموعة السابعة: مصر - كرواتيا - المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.