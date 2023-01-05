تعرف على ترتيب جدول الدورى قبل لقاء الأهلى وإنبى والزمالك والداخلية

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الخميس، منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

ترتيب جدول الدورى قبل مواجهات اليوم..

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشرة للدورى المصري

الخميس 5 يناير

انبى & الاهلى..5 مساء

الزمالك & الداخلية..7 مساء

السبت 7 يناير

بيراميدز & غزل المحلة..5 مساء

المصرى البورسعيدى & الاتحاد السكندري..7 مساء

سيراميكا & فيوتشر..7 مساء

الأحد 8 يناير

حرس الحدود & الاسماعيلى..2.45 ظهراً

البنك الأهلى & أسوان..5 مساء

سموحة& فاركو..7 مساء

طلائع الجيش & المقاولون العرب..7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.