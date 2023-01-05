شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمود البنا قبل مواجهة إنبى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة مارك كلاتنبيرج تعيين محمود البنا حكما لمباراة إنبى ضد الأهلى، التى تقام فى ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وعمر فتحي، ووليد عبد الرازق حكما رابعا.

المباراة الثانية هذا الموسم

تعد هذه المباراة هي الثانية التي يديرها محمود البنا للأهلى في الدورى هذا الموسم، حيث أدار مواجهة الأهلى والاتحاد السكندرى في الجولة الرابعة وانتهت بفوز الأهلى 3/ 0، واحتسب ركلتى جزاء على الأهلى إلا أن محمود علاء وأحمد عادل ميسى أهدرا الركلتين.

البنا كان قد أدار خمسة مباريات للأهلى فى الدورى في الموسم الماضى الأولى كانت أمام سموحة فى الجولة السادسة وانتهت بفوز الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

والمباراة الثانية كانت أمام بيراميدز فى الجولة الثامنة، وانتهت بفوز الأهلى أيضا بنتيجة 3-0، والثالثة أمام الطلائع وانتهت بالتعادل السلبى فى الجولة السادسة عشرة للمسابقة، والرابعة كانت أمام سموحة فى الجولة 23 للمسابقة وخسرها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والخامسة كانت أمام المصرى البورسعيدى فى الجولة 30 للمسابقة وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

أرقام البنا مع الأهلى

وإجمالا أدار محمود البنا 40 مباراة للأهلى، 36 مباراة فى الدورى و4 مباريات فى كأس مصر، وخلال هذه المباريات فاز الأهلى فى 30 لقاء، وتعادل فى 7 وخسر فى 3 مواجهات، وأخرج البنا 59 بطاقة صفراء بالإضافة لـ3 بطاقات حمراء مع احتساب 8 ركلات جزاء للأهلى.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 3 مباريات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف.

فى المقابل يحتل إنبى المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.