شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الداخلية فى القيمة التسويقية قبل موقعة الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الخميس، فريق الداخلية على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصرى لكرة القدم.

الزمالك يتفوق على الداخلية فى القيمة التسويقية

يتفوق فريق الزمالك على الداخلية فى القيمة التسويقية، حيث تبلغ قيمة الزمالك 22.83 مليون يورو، بينما تساوى القيمة التسويقية للداخلية 2 مليون يورو.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 11 مباراة حقق فوز وحيد و5 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.

يدخل البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك مباراة اليوم ويضع عينيه على عدة نقاط فى مقدمتها تحقيق فوز يضمن له مصالحة جماهير النادى الأبيض بعد الخسارة المفاجئة التى تلقاها الفريق الأبيض أمام أسوان بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية فضلاً عن مواصلة الصراع على صدارة الدورى المصرى.

وطالب المدير الفنى اللاعبين بضرورة التركيز ومواصلة العمل بجد وقوة لاستعادة الانتصارات فى الفترة المقبلة من أجل تحقيق الهدف وهو حصد بطولة الدورى، مؤكداً لهم أن الفترة المقبلة ستشهد خوض العديد من المباريات المهمة فى فترة زمنية قصيرة وذلك يتطلب جهد مضاعف من الجميع.

على الجانب الآخر يدخل فريق الداخلية المباراة، بهدف تصحيح المسار تحت القيادة الفنية لـ رضا شحاتة، حيث عقد الأخير جلسة مع لاعبية طالبهم فيها بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض تحسن مكانة الداخلية فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز الذى يحتل المركز السادس عشر فى جدول الدورى.