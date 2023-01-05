شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الرماية تغادر للمشاركة فى كأس العالم بالرباط على فوجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب الرماية إلى العاصمة المغربية الرباط على فوجين للمشاركة فى جولة كأس العالم خلال الفترة من 11 حتى 24 يناير الجارى.

يغادر الفوج الأول يوم 8 يناير الجارى، والذى يضم اللاعبين عزمى محيلبة وسركيس مارتيان، على أن تغادر باقى البعثة يوم 10 من نفس الشهر.

وأعلن مسئولو اتحاد الرماية برئاسة حازم حسنى عن القائمة الرسمية للمنتخب المصرى للرماية المشاركة فى جولة كأس العالم للرماية بالعاصمة المغربية الرباط، وجاءت القائمة كالتالى :





منتخب السكيت رجال

- عزمي محيلبة

- سركيس مارتيان

منتخب السكيت سيدات

- أميرة بهاء الدين أبو شقة





منتخب التراب رجال

- أحمد عبد الستار

- أحمد زاهر

- يوسف عاشور

- عبد العزيز محيلبة

منتخب التراب سيدات

- سحر طلعت

وحرص الاتحاد الدولي للرماية، برئاسة الإيطالي لوسيانو روسي، على تكريم عدد كبير من اللاعبين، خلال حفل ختام بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي التي استضافتها مصر مؤخرا .

وشهد الحفل تكريم كل من الفرنسية أوشين مولر الفائزة بذهبية مسابقة البندقية 10 أمتار ضغط هواء سيدات، والهولندي رودرناكش باتيل الفائز بذهبية مسابقة البندقيقة 10 أمتار ضغط هواء رجال.

وكرم لوتشيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، اللاعبة الألمانية دورين فينيكامب، بعد فوزها بذهبية المسدس 25 مترا ضغط هواء، والإيطالية جيسيكا روسي بطلة منافسات "تراب" سيدات، والكرواتي جوسيب جلاسنوفيتش الفائز بذهبية منافسات "تراب".

وتم تكريم الألمانية أنا جانسين الفائزة بذهبية البندقية 50 مترا 3 أوضاع سيدات والتشيكي بيتر نيمبورسكي الفائز بذهبية البندقية 50 مترا 3 أوضاع رجال.