شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يبدأ تدريبات الجرى على هامش مران المصرى للتعافى من إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حسين السيد ظهير أيسر النادى المصرى، فى تدريبات الجرى، كمرحلة جديدة ضمن برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة الجزع فى الرباط الداخلى للركبة، والتى تسببت فى غياب اللاعب عن المشاركة مع فريق فى التدريبات خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى الجولة 12 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية، والتى تجمع الفريقين بعد غد السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة حسام حسن، صفحة الفوز على الداخلية بهدف نظيف، خلال مباراة الجولة 11 التى جمعت الفريقين على استاد السويس، وذلك للتركيز على المباراة القادمة أمام الاتحاد السكندرى.

من ناحية أخرى يواصل كريم العراقى ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، برنامجه التأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد عنان، وذلك بعد إصابة اللاعب بتمزق خفيف فى منشأ العضلة الخلفية خلال المباراة السابقة أمام أسوان.

ومن المقرر أن يخضع العراقى لفحوصات طبية جديدة خلال الفترة المقبلة التى تسبق لقاء المصرى أمام الاتحاد السكندرى وذلك لتحديد مدى تماثله للشفاء من الإصابة التى تختلف عن إصابته السابقة التى تسببت فى غيابه عن عدد من المباريات.