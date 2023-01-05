شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام فيريرا مع الزمالك قبل مواجهة الداخلية الليلة فى الدورى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، تحديا جديدا رفقة القلعة البيضاء فى السابعة مساء اليوم الخميس، أمام الداخلية على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصرى لكرة القدم.

ويسعى فيريرا لقيادة الزمالك لسكة الانتصارات بعد الخسارة من أسوان بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للدورى، والتى أفقدته صدارة الدورى لصالح الأهلى الذى حقق الفوز فى نفس الجولة على بيراميدز واقتنص الصدارة بفارق الثلاث نقاط.

أرقام فيريرا مع الزمالك قبل مواجهة الداخلية

74 مباراة خاضها فيريرا مع الزمالك حقق 52 فوزا مقابل 13 تعادلا وتلقى تسع هزائم، كما توج ببطولتين للدورى و2 كأس مصر.

يدخل البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك مباراة اليوم ويضع عينيه على عدة نقاط فى مقدمتها تحقيق فوز يضمن له مصالحة جماهير النادى الأبيض بعد الخسارة المفاجئة التى تلقاها الفريق الأبيض أمام أسوان بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية فضلاً عن مواصلة الصراع على صدارة الدورى المصرى.

وطالب المدير الفنى اللاعبين بضرورة التركيز ومواصلة العمل بجد وقوة لاستعادة الانتصارات فى الفترة المقبلة من أجل تحقيق الهدف وهو حصد بطولة الدورى، مؤكداً لهم أن الفترة المقبلة ستشهد خوض العديد من المباريات المهمة فى فترة زمنية قصيرة وذلك يتطلب جهد مضاعف من الجميع.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبيه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، في المقابل يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 11 مباراة حقق فوز وحيد و5 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.