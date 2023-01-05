شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد خدمات كريم عرفات أمام حرس الحدود بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح كريم عرفات المدافع الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، جاهزا للمشاركة مع فريقه فى المباريات المقبلة بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به.

وكان اللاعب الشاب قد أنهى برنامجه التأهيلى بعد إصابته بكسر فى اليد اليسرى، والتى أبعدته عن صفوف فريقه فى الفترة الأخيرة.

وشارك عرفات خلال المباراة الودية التي أقيمت عصر الأربعاء ضد مستقبل القاهرة، وانتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدفًا أحرزهما فراس شواط وحسن صابر.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة حرس الحدود يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، فى إطار الجولة الـ 12 من عمر المسابقة المحلية.

وأكد يحيى الكومي، رئيس نادي الإسماعيلي، أن ناديي الأهلي والزمالك طلبا التعاقد مع عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالى.

وقال يحيي الكومي في تصريحات تليفزيونية "أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الإسماعيلي عقد جلسة مع عبد الرحمن مجدي، واللاعب مصمم على الرحيل بعد عروض من الأهلي والزمالك".

وتابع: "عبد الرحمن مجدي فقد تركيزه مع الإسماعيلي ولن أمانع في رحيل عبد الرحمن مجدي حال وصول عرض مناسب".

في سياق متصل قررت رابطة الأندية المحترفة، نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضد حرس الحدود إلى ملعب الكلية الحربية بالقاهرة بدلا من استاد المكس بالإسكندرية، بناءً على رغبة الفريقين فى إقامتها بالقاهرة يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا فى الأسبوع الـ 12 من عمر مسابقة الدوري العام.