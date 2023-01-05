الامارات | ديوكوفيتش يعاني قبل الفوز على لاعب مغمور في "أديلايد للتنس"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطى الصربي نوفاك ديوكوفيتش تخلفه في المجموعة الأولى 2-5 أمام الفرنسي المغمور كنتان آليس المصنف 64 عالميا قبل ان يحتاج الى جولتين فاصلتين ليفوز بصعوبة عليه 7-6 (7-3) و7-6 (7-5) اليوم، ويبلغ الدور ربع النهائي من دورة أديلايد الأسترالية في كرة المضرب.

ديوكوفيتش الذي يعود للمشاركة في الدورات الاسترالية استعدادا لأول بطولة كبيرة في الغراند سلام المقررة في ملبورن في 16 الحالي بعد غياب العام الماضي لأنه رفض التلقيح ضد كوفيد-19 وتم ترحيله بعد وصوله الى الأراضي الاسترالية، خسر ارساله في مطلع المباراة ثم وجد نفسه متخلفا 2-5، لكنه نجح في استعادة توازنه ليفرض التعادل وجولة فاصلة (تاي بريك) فاز بها 7-3. وظل التعادل قائما في المجموعة الثانية التي شهدت سيناريوا مماثلا للأول انهاه الصربي بعد جولة فاصلة.