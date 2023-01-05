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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي 2023، تعديلا على موعد حفل الافتتاح وضربة البداية.

ما هو موعد افتتاح بطولة خليجي 25؟

وأصدر حساب البطولة الرسمي عبر موقع "تويتر"، بيانا صباح يوم الخميس قال فيه إن "اللجنة المنظمة لخليجي 25 أجرت تعديلا على موعد افتتاح البطولة ليقام في تمام 5.45 مساء (بتوقيت العراق)".

وأضاف أن "مباراة الافتتاح بين العراق وعمان تقام في السابعة مساءً، بينما ينطلق لقاء السعودية واليمن في 9.45 دقيقة، يوم الجمعة 6 يناير/ كانون ثان 2023".

وتقام البطولة بمشاركة 8 منتخبات هي الإمارات والسعودية وعمان واليمن وقطر والكويت والبحرين.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والعراق وعمان واليمن، وتلعب مبارياتها على ملعب البصرة الدولي.

في المقابل، تشارك منتخبات الإمارات وقطر والبحرين والكويت ضمن المجموعة الثانية وتلعب مبارياتها على استاد الميناء.

وتقام منافسات البطولة بين يومي 6 و19 يناير/ كانون ثان الحالي في مدينة البصرة العراقية، ويسعى كل منتخب لاعتلاء منصة التتويج.

المنتخب الكويتي يتربع على صدارة الأكثر تتويجا في كأس الخليج العربي برصيد 10 ألقاب، بفارق 7 مرات كاملة عن أقرب ملاحقيه، وهم السعودية وقطر والعراق.

يترقب عشاق كرة القدم، حسم العديد من البطولات خلال الربع الأول من عام 2023، من بينها السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية.

وتسبب تنظيم كأس العالم 2022 في قطر خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول الماضي، في تأجيل إقامة كأس العالم للأندية حتى فبراير/ شباط المقبل.

بعيدا عن مونديال الأندية، هناك بطولات سوبر محلية وأخرى إقليمية ستقام على مدار الربع الأول من عام 2023.

تقام مباريات كأس الخليج العربي 2023، في نسختها الـ25 بالعراق خلال شهر يناير/كانون الثاني الحالي، إذ تبدأ البطولة يوم الجمعة المقبل، وتنتهي في 19 من نفس الشهر.

وتشارك في النسخة 25 من كأس الخليج العربي، 8 منتخبات مقسمة إلى مجموعتين، تضم الأولى العراق وعمان واليمن والسعودية، بينما يلعب في الثانية البحرين والكويت والإمارات وقطر.

سيقام كأس السوبر الإسباني لعام 2023، خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير الحالي بالعاصمة السعودية الرياض، على ملعب الملك فهد الدولي.

وسيلتقي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني مع فالنسيا وصيف الكأس يوم 11، بينما يخوض برشلونة وصيف الليجا، نصف النهائي الثاني ضد ريال بيتيس حامل لقب كأس الملك يوم 12 من نفس الشهر، على أن يلعب النهائي بعد 3 أيام.

سيقام كأس السوبر الإيطالي لعام 2023، يوم 18 يناير الحالي في العاصمة السعودية الرياض، على ملعب جامعة الملك سعود.

ويخوض المباراة فريق ميلان بصفته حامل لقب الدوري الإيطالي "سيري آ" ضد غريمه التقليدي وجاره اللدود إنتر ميلان بطل الكأس المحلية.

بطولة كأس السوبر السعودي 2023، ستقام بنظام مختلف، بعيدًا عن الشكل المعتاد السابق، بإقامة بمباراة واحدة بين بطلي دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتلعب المسابقة بمشاركة 4 فرق على غرار السوبر الإسباني.

ويشارك في السوبر السعودي 2023، الهلال بصفته بطل الدوري ووصيفه الاتحاد، مع الفيحاء بطل كأس الملك والنصر ثالث الدوري المحلي.

وسيلعب النصر مع الاتحاد يوم 24 يناير، بينما يلتقي الهلال مع الفيحاء يوم 25 من نفس الشهر، على أن يلعب الثنائي الفائز في النهائي يوم 29.

ستقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة من مطلع فبراير/ شباط إلى 11 من نفس الشهر.

ويشارك في البطولة 7 فرق هي الوداد المغربي بصفته المنظم، والأهلي المصري والهلال السعودي ممثلين لقارتي إفريقيا وآسيا.

وسيشارك في البطولة كذلك ريال مدريد الإسباني بصفته بطل لدوري أبطال أوروبا وفلامنجو البرازيلي لتتويجه بكوبا ليبارتادورس وسياتل ساوندورس بطل دوري أبطال الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.

تحسم بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية "كأس كاراباو" يوم 26 فبراير المقبل من خلال إقامة المباراة النهائية للمسابقة بملعب ويمبلي.

وبدأت منافسات كأس كاراباو، أحد بطولتي الكأس في إنجلترا في 2 أغسطس/ آب الماضي وتستمر حتى 26 من الشهر المقبل، لتبدأ بعدها منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

ووصلت البطولة حتى الآن إلى ربع النهائي والذي سيشهد مواجهات قوية، تجمع بين مانشستر يونايتد وتشارلتون أتلتيك، ونوتنجهام فورست مع ولفرهامبتون، ونيوكاسل يونايتد ضد ليستر سيتي ومانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون، بينما سيلعب نصف النهائي يومي 23 و30 من الشهر الجاري بنظام الذهاب والإياب.