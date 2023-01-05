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موعد مباراة الزمالك والداخلية اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره الداخلية، في السابعة مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة ال١٢ لمسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك فقد ٣ نقاط ثمينة بعد خسارته من أسوان ١-٢، في الجولة الماضية.

ويمتلك الزمالك ٢٤ نقطة في المركز الثاني بفارق ٣ نقاط عن الأهلي المتصدر، فيما يحتل الداخلية المركز ال ١٦ ب ٨ نقاط.

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام الداخلية.

تشكيل الزمالك المتوقع للداخلية

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح، مصطفى الزناري، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، إمام عاشور، سيد عبدالله .

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الزمالك أمام الداخلية في عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس١.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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