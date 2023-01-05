موعد مباراة الأهلي وإنبي اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف إنبي، نظيره الأهلي في الخامسة مساء اليوم الخميس، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا فوزه الكبير على بيراميدز بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد ٢٧ نقطة، فيما يأتي إنبي في المركز ال١١ برصيد ١٠ نقاط.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام انبي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: برونو سافيو - أحمد عبد القادر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وانبي

وتنقل قناة أون تايم سبورتس٢ مباراة الأهلى وانبي فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.